В России отменили обязательность знака «Шипы»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили.

«Внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», – цитирует РИА «Новости» документ.

Кроме того, Медведев подписал постановление, уточняющее понятие «пешеход».

«К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем», – сказано в постановлении.

В начале ноября в России начал действовать новый технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, по которым тяжелые грузовики и автобусы могут ездить на летней резине круглый год.

МВД еще в мае предлагало снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» в связи с утратой его актуальности.