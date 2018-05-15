МВД предложило отменить автомобильный знак «Шипы»

МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади машин с шипованной «резиной» в связи с утратой его актуальности, следует из соответствующего проекта постановления правительства.

Как сообщает РИА «Новости», документ предлагает исключить обязанность водителя устанавливать знак «Шипы» сзади механических транспортных средств с ошипованными шинами, которая закреплена в восьмом пункте Основных положений.

«Данная норма не менялась с момента издания Основных положений», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как отмечается в пояснительной записке, знак «Шипы» давно потерял свою актуальность в связи с тем, что на сегодняшний день динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами. Это конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных, способствующих торможению или стабилизации, электронных систем и другие.

«Установка указанного знака на транспортом средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», – следует из пояснительной записки.

Кроме этого, авторы инициативы полагают, что знак на заднем стекле автомобиля часто противоречит интересам обеспечения безопасности на дорогах, ограничивая водителю обзор.

Напомним, в конце 2016 года МВД подготовило поправки, которые, в частности, запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком «Шипы». В апреле 2014 года ГИБДД и Мосгордума поддержали законопроект, вводящий для автомобилистов штраф в 2 тыс. рублей за эксплуатацию не соответствующих сезону шин и изношенных покрышек.