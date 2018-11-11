Грузовикам и автобусам разрешили ездить на летней резине круглый год

С 11 ноября в России начал действовать новый технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, по которым тяжелые грузовики и автобусы могут ездить на летней резине круглый год.

Легковые автомобили по-прежнему должны использовать зимние покрышки, однако владельцев пока не могут штрафовать за нарушение – штрафы за это на законодательном уровне не введены, сообщает «Коммерсант».

В мае МВД также предложило снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади машин с шипованной «резиной» в связи с утратой его актуальности.