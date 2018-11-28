Лавров выразил недовольство действиями Волкера

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проявляет себя как ярый защитник провокационных действий киевских властей.

«Мне бы очень хотелось, чтобы представитель США по украинскому урегулированию господин Волкер все-таки играл роль действительно представителя, который стремится добиться согласия между конфликтующими сторонам, прежде всего Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском - с другой. Пока же господин Волкер выступает в роли ярого и некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима», – сказал глава МИД по итогам переговоров со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, передает ТАСС.

Ранее Лавров отмечал, что Киев осознанно рисковал жизнями своих моряков, пересекших государственную границу России.

Также президент России Владимир Путин отмечал, что Киев в последнее время почувствовал свою безнаказанность. «Киеву все сходит с рук, если захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут», – заявлял глава государства.