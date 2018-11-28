Путин подведет итоги работы Госсовета по реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства подведет итоги работы прошедшего на минувшей неделе в Ялте заседания президиума Госсовета по вопросам реализации нацпроектов для решения задач, обозначенных в майском «суперуказе», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин проведет в Ново-Огарево совещание с членами правительства, где будет рассматриваться профильный вопрос – привлечение частных инвестиций в нацпроекты, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, «уже в продолжении тех дискуссий, которые имели место в Крыму в конце прошлой недели», глава государства «поговорит о взаимодействии правительства и субъектов России по теме реализации приоритетных проектов и программ».

«Скажем так, это процесс подведения итогов работы, которая была в рамках президиума Госсовета», – пояснил он.

Кроме того, президент проведет ряд закрытых рабочих встреч.

Напомним, в минувшую пятницу Владимир Путин провел в Ялте заседание президиума Госсовета по вопросам реализации майского указа в неожиданном формате. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.

В 2018 году заседание состоялось в новом формате – неформальный диалог президента с главами субъектов. Участниками были выработаны предложения по конкретным мерам, которые позволят наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.

До этого руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов сообщал, что активисты организации оценят результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян.

В среду первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов рассказал, чем отличается реализация майского указа 2012 года от майского «суперуказа» 2018-го.