ОНФ оценит влияние результатов исполнения «суперуказа» на качество жизни россиян

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов сообщил, что активисты организации оценят результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян.

Он отметил, что в частности, ОНФ будет анализировать, как граждане воспринимают планируемые результаты в первую очередь в самых проблемных точках его реализации.

«Народный фронт будет оценивать результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян», – заявил Анисимов.

По его словам, ОНФ «был и остается общественной площадкой, активисты и эксперты которой следят за исполнением указов президента и дают свои заключения о качестве выполнения того или иного поручения. С июня мы начали работу в новом формате – эксперты ОНФ не только оценивают итоговые доклады кабмина, но и заранее направляют свои предложения, предварительно обсуждая их с обычными гражданами по всей стране».

Он отметил, что к мониторингам острых, проблемных ситуаций все активнее подключается молодежь. «Народный фронт будет контролировать, как нацпроекты реализовываются «на земле» – не в кабинетах или на бумаге, а как они отражаются на людях, на каждом конкретном человеке», – подчеркнул Анисимов.

Как следует из поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД релиза, конкретные действия Народного фронта по контролю за исполнением нацпроектов уже прописаны в «дорожных картах», которые эксперты представят на съезде ОНФ в ноябре. Общественному контролю за исполнением майского «суперуказа» президента будет посвящено и ближайшее заседание Центрального штаба ОНФ.

Напомним, в мае президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.