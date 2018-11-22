Песков анонсировал заседание Госсовета в «весьма интересном» формате

В пятницу президент Владимир Путин проведет в Ялте заседание президиума Госсовета по вопросам реализации майских указов в «весьма интересном» формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра президент работает в Крыму, в гостинице «Мрия», он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что эта важная тема неоднократно обсуждалась с правительством, однако до сих пор не обсуждалась предметно с руководителями регионов. В Ялте это обсуждение состоится.

По словам Пескова, формат совещания «обещает быть весьма интересным».

Пресс-служба Кремля отмечает, что заседание состоится в новом формате – неформальный диалог Путина с главами субъектов. Участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, которые позволят наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.