Норвежцы восхитились российским лыжником

Спортсмены сборной Норвегии по лыжным гонкам высоко оценили российского лыжника Александра Большунова, одержавшего две победы подряд на этапе Кубка мира.

Тренер норвежской сборной Эйрик Мюр Носсум в интервью каналу NRK назвал россиянина «крепким орешком», передает РИА «Новости».

«Он хорош во всем. Мы должны выкладываться по полной, чтобы у нас был шанс. Мы должны пробовать раз за разом, ведь победить его все-таки возможно», – сказал он.

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю отметил, что Большунов «очень силен».

«Этот русский, да, он очень силен. Он был на 19 секунд впереди. Это почти невероятно, и хуже всего, что с виду он как будто идет на лыжах совсем не быстро», – уточнил он.

Ранее Большунов выиграл спринт на стартовом этапе Кубка мира, вырвав победу у норвежца Йоханнеса Клэбо на последних метрах дистанции. Также он одержал победу в гонке на 15 километров.