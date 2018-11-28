В морском порту Одессы усилили охрану

Мобилизационная подготовка и охрана Одесского порта усилены в связи с обострением военно-политической обстановки, сообщил начальник администрации порта Игорь Ткачук.

«Мы получили отдельное поручение руководителя администрации морских портов Украины об усилении мероприятий по мобилизационной подготовке, морской безопасности и охране портов в связи с обострением военно-политической обстановки в стране», – передает слова Ткачука пресс-служба порта.

Он добавил, что начальников отделов и служб проинструктировали на случай возникновения возможных угроз. Порт поддерживает «тесную коммуникацию» с командованием Военно-морских сил, СБУ, пограничниками и таможней.

Ранее в среду вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Сам Порошенко в интервью украинским телеканалам заявлял, что Украине якобы угрожает «полномасштабная война» с Россией.

Во вторник ФСБ сообщало, что на катере ВМС Украины «Никополь» нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск.

Напомним, в воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками.