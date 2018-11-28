Стало известно о действиях пилотов перед катастрофой индонезийского Boeing

Пилоты Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который упал в море у берегов Западной Явы, с первых минут полета пытались восстановить контроль над лайнером, так как автоматическая система получала неправильные данные датчиков, следует из предварительного доклада специалистов.

Экипаж провел в «решительной схватке» десять минут, пытаясь справиться с новой системой защиты от сваливания (MCAS), которая 26 раз опускала нос лайнера вниз, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Seattle Times.

При этом пилоты не сделали того, что сделал за день до трагедии предыдущий экипаж – не отключили проблемную систему.

Выяснилось также, что перед вылетом у самолета не стали устранять неполадки с датчиком высоты и скорости, хотя он дал сбой в ходе предыдущего полета. Так, ночью механик устранял другие неполадки перед утренним вылетом, но не занимался датчиком угла атаки, в котором была проблема, пишет Bloomberg.

Отмечается, что пилоты не понимали происходящего с воздушным судном и сообщали о неопределенной «проблеме с контролем полета».

В отчете не называются причины катастрофы, однако указывается, что экипаж, выполнявший на разбившемся Boeing два последних рейса, жаловался на трудность считывания основных данных, включая скорость и высоту полета.

Ожидается, что в среду будет опубликован полный доклад о причинах крушения.

Напомним, в октябре Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли 189 человек.

В ноябре компанию Boeing обвинили в том, что она слишком поздно сообщила о рисках 737 Max.

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказывал газете ВЗГЛЯД об опасности выявленных ошибок в самолете.