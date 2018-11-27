Избежавшие экстрадиции в США россияне оказались торговцами зенитными ракетами

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НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров: Киев осознанно рисковал жизнями моряков
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров
Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско
Как космическая отрасль возрождается после катастрофы
Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Украина украла у нас целое поколение наших же ребят
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
Атака на религию идет по всему миру
Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума
Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
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В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета
На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного классаПодробности...
Умер Бернардо Бертолуччи
Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляскеПодробности...
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