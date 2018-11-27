Избежавшие экстрадиции в США россияне оказались торговцами зенитными ракетами

Граждане России Владимир Любишин-старший и Владимир Любишин-младший, которых Будапешт отказался экстрадировать по запросу Вашингтона, обвиняются Соединенными Штатами в поставках наркотиков и попытке продать средства ПВО, следует из обвинительного заключения.

По делу проходят Любишины и третий обвиняемый – Хамит Насирлиоглу. США утверждают, что россияне в 2016 году неоднократно встречались с работающими под прикрытием агентами Управления США по борьбе с наркотиками, которые выступали как потенциальные покупатели. Встречи проходили в трех неназванных странах, передает РИА «Новости».

Утверждается, что Любишины собирались поставить в США крупную партию. Кроме того, потенциальным наркодилерам предлагалось продать оружие, в том числе зенитные ракеты, которые должны были использоваться для защиты торговли наркотиками, следует из обвинительного заключения.

Обвинение предъявлено по четырем пунктам: ввоз наркотиков в США, попытка ввоза наркотиков в США, сговор с целью владения оружием для торговли наркотиками, сговор с целью приобретения и провоза противовоздушных ракет.

Им грозит многолетнее тюремное заключение в США, но Венгрия отказалась выдать их Вашингтону, экстрадировав их в Россию.