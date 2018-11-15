Венгрия отказала США в экстрадиции двух россиян

Будапешт отказал Вашингтону в экстрадиции двух россиян, которых в США подозревают в торговле оружием, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

«Соединенные Штаты потребовали экстрадиции двух россиян, подозреваемых в торговле оружием, – Владимира Любишина-старшего и Владимира Любишина-младшего – в соответствии с договором между США и Венгрией об экстрадиции. Венгрия отказала в требовании США и вместо этого экстрадировала подозреваемых в Россию, и непонятно, предстанут ли они там перед судом», – передает слова Науэрт РИА «Новости».

Она заявила, что Вашингтон разочарован решением правительства Венгрии. По ее словам, у США «сильные аргументы», которые построены «на сотрудничестве с венгерскими правоохранительными органами». Науэрт назвала Венгрию партнером и другом США и подчеркнула, что это решение «ставит вопрос о том, насколько Венгрия привержена сотрудничеству по линии правоохранительных органов».

Представитель Госдепа добавила, что решение не соответствует сотрудничеству двух стран, а также подрывает совместную работу правоохранительных органов по этому делу. Отказ Любишиных в экстрадиции в США, считает она, делает и Соединенные Штаты, и Венгрию, и весь мир «менее безопасным местом».

У США и Венгрии действует договор об экстрадиции, который вступил в силу в 1997 году.