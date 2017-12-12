Лавров сделал «сексистский выпад» в адрес журналисток RT France

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о «сексистском выпаде» министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналисток RT France, который им очень понравился.

В своем Facebook она рассказала, что после «прекрасного рабочего обеда» в МИД Франции Лавров заехал «на кофе» в RT-France.

«После рассказа сотрудников о том, как корреспондентов не пускают в Елисейский дворец, ссылаясь на некую информационную безопасность, заключил: «Какие красивые женщины подрывают суверенитет Франции». Женщинам этот сексистский по западным стандартам выпад понравился настолько, что беседа как-то сразу завязалась», – написала она.

Напомним, во Франции ранее назвали RT France орудием российской «мягкой силы», а журналистам издания запрещали посещать Елисейский дворец.