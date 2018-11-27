Расследование дела главврача роддома в Калининграде передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело в отношении и. о. главврача роддома в Калининграде Елены Белой, по вине которой, по мнению следователей, в начале ноября умер новорожденный.

Дело было передано в центральный аппарат СК «в целях объективного, всестороннего и эффективного расследования», следует из сообщения на сайте ведомства.

Сообщается, что следствием была назначена «судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти новорожденного, которая на данный момент не завершена». Также в рамках расследования будут проверены «все обстоятельства произошедшего и доводы участников процесса, в том числе обстоятельства фальсификации медицинских документов – истории родов, куда по указанию и.о. главного врача внесены ложные сведения о якобы имевшей место гибели плода».

Указывается, что Бастрыкин неоднократно подчеркивал: следователи серьезно подходят к расследованию «каждого подобного уголовного дела и их первостепенной целью является установление истины и привлечение к установленной законом ответственности виновных лиц в случае доказательства их вины».

Подчеркивается, что СК не стремится создать негативный образ медицинских работников или осквернить их репутацию.

Напомним, Елена Белая была задержана 15 ноября, на следующий день Центральный районный суд принял решение о заключении ее под стражу, ее поместили в следственный изолятор.

Прокуратура обжаловала это решение как чрезмерно суровое, врача выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест до 14 января 2019 года.

По данным следствия, 5 ноября в роддом, где Белая исполняла обязанности главного врача, поступила женщина. На следующий день родила мальчика; для поддержания жизни младенца было необходимо лекарство «Куросурф», одно его не ввели, и ребенок умер.

Врач якобы дала подчиненным указание внести в историю запись о том, что младенец родился мертвым.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях в этой ситуации.