Песков отказался комментировать решение суда отпустить Хаски

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу рэпера Хаски.

«Вы знаете, что решение суда не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение суда, которое якобы изменилось после того, как в администрации президента несколько человек оказались недовольны решением суда по задержанию рэпера Хаски.

Напомним, в понедельник рэпера Хаски освободили из-под ареста в Усть-Лабинске Краснодарского края после соответствующего решения суда.

Хаски задержали 21 ноября после того, как тот после отмененного концерта взобрался на машину и начал исполнять свою песню, повредив автомобиль. Позже артист заявил, что готов возместить ущерб владелице авто.