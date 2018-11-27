Германия и Грузия впервые оформили военное сотрудничество

Министерства обороны Германии и Грузии во вторник впервые заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает минобороны Грузии, документ в Берлине подписали главы ведомств двух стран Урсула фон дер Ляйен и Леван Изория.

Детали соглашения не раскрываются.

Вместе с тем, как заявил Леван Изория, «ФРГ поддержит политику открытых дверей НАТО по отношению к Грузии и сделает максимум на пути интеграции Грузии в Североатлантический альянс».

Грузинский министр также провел переговоры в бундесвере, комитете по обороне бундестага и советником канцлера по военным вопросам.

Известно, что Германия и ряд других стран «старой Европы» до сих пор блокировали предоставление Грузии «Плана действий по членству в НАТО». Это подталкивает Грузию к расширению и углублению военного сотрудничества на двусторонней основе.