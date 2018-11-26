В Крыму сказали, на что пойдет Порошенко ради продления военного положения

Ради продления режима военного положения украинский президент Петр Порошенко может пойти на провокации, в том числе на сухопутной границе с Крымом, заявил замглавы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

Форманчук подчеркнул, что российский регион должен находиться в состоянии повышенной боевой готовности. «Если Порошенко понадобится продлить военное положение, провокации не исключены, в том числе на границе с Крымом», – приводит его слова РИА «Новости».

Эксперт напомнил, что на сухопутной границе Крыма и Украины ранее уже происходили провокации и диверсионные действия со стороны сопредельного государства.

Москва ранее заявила, что инцидент в Керченском проливе был продуманной по времени, месту и форме провокацией Украины.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.