Кириенко сообщил о планах провести заседания президиума Госсовета по 12 нацпроектам

Президиум Государственного совета России рассмотрит на отдельных заседаниях каждый из 12 национальных проектов, сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал об итогах расширенного заседания президиума Госсовета, которое прошло 23 ноября в Крыму и было посвящено выполнению «суперуказа» главы государства. Представители регионов и кабинета министров в течение двух дней обсуждали приоритетные для страны задачи, завершение дискуссии возглавил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Президент принял решение, что по такому принципу президиумы Госсовета теперь будут проходить по отдельным направлениям. Мы рассматривали всю задачу по реализации всей совокупности национальных проектов <...> а дальше президент планирует в таком же формате диалога и совместной работы губернаторов, министров, вице-премьеров проводить президиумы Госсовета по каждому из направлений каждого национального проекта», – сообщил Кириенко. По его словам, «многие из заседаний будут проходить с выездом в регионы».

Кроме того, первый замглавы администрации отметил «особенное решение [Путина] о том, что [рабочие] группы [президиума Госсовета] должны продолжить работу, они должны работать на постоянной основе».

«Более того, к тем группам, которые были созданы по действующим нацпроектами, добавятся еще дополнительные группы по отраслям экономики. Это поручение президент дал, сейчас правительство вместе с администрацией президента быстро должны отработать повестку и наименование таких групп», – подчеркнул Кириенко.

Он объяснил, что с прошедшего в Крыму заседания намеренно не было прямой телетрансляции, чтобы «разговор был не лакированной картинкой, а чтобы было реальное содержательное обсуждение».

Ранее глава совета ЭИСИ Глеб Кузнецов сказал газете ВЗГЛЯД, что тот факт, что обсуждение на президиуме Госсовета с участием президента проходило в закрытом режиме, говорит о том, что оно велось не для «картинки», а в режиме реального действия.

Напомним, заседание президиума Госсовета в этом году проходило в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами, посвященными демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии и цифровой экономике, инфраструктуре. Президент находился по центру, но подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в дискуссии.

Выступая в ходе заседания, глава государства подчеркнул, что рассчитывает на реальные результаты выполнения нацпроектов, и призвал сделать так, чтобы изменения дошли до каждого человека.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что заседание Госсовета превратили в мозговой штурм.