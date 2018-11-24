Эксперты предположили, почему заседание президиума Госсовета прошло в закрытом режиме

То, что обсуждение на президиуме Госсовета с участием президента проходило в закрытом режиме, говорит о том, что оно велось не для «картинки», а в режиме реального действия, сказал газете ВЗГЛЯД глава совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«Важным итогом прошедшего накануне президиума стало сохранение формата взаимодействия в рабочих группах», – отметил глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Задачей рабочих групп будет корректировка «дорожной карты» национальных проектов, обозначенных в суперуказе Владимира Путина.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: президент считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, прошедшее в пятницу в Ялте заседание президиума Госсовета удивило неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм: за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов.

«Предложенный формат, когда идут заседания в рабочих группах и ставится четкая задача относительно результата работы в этих группах, возвращает Госсовет к своей изначальной идее: обеспечение связанности всех ветвей и всех эшелонов власти», – ранее отметил Кузнецов.

«Нам не всегда, но зачастую этого не хватало во власти. Единообразное понимание задач очень важно для такой большой и разнообразной страны, как наша, – указал политолог. – Когда эксперты, министры и губернаторы собираются на площадках, работают как в группах, так и все вместе над конкретным результатом – это здравая идея.

«Важная часть обсуждения на вчерашнем расширенном президиуме Госсовета проходила в закрытом от публики режиме. Почему? Знают только организаторы. Очевидно, что их роль стала еще более значимой. В чем это проявится? Пока рано предсказывать», – отметил в своем телеграм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Региональные начальники просто счастливы, – подчеркнул политолог. – Губернатор одного из регионов утром в пятницу пишет: «в Крыму и очень классно организовал все Кириенко. Общаемся откровенно между собой. При этом атмосфера конструктива – как добиться результатов». А по итогам он же сообщает: «хорошо пообщались. Будем развивать тему. Жди подробностей».

«Очевидно, что задача организовать дискуссию по-настоящему, предметно, без лишних глаз и ушей была достигнута, – делает вывод Чеснаков. – Сейчас действительно важно то, что будет дальше. Путин поручил сохранить рабочие группы Госсовета для будущей работы, чтобы они продолжили функционировать для корректировки дорожных карт нацпроектов при их реализации в регионах. Посмотрим на следующие шаги. Роль Госсовета явно растет. Во что выльется? Подождем Послания».