Адмирал оценил действия Украины в Черном море

Ситуацию с вторжением украинских кораблей в Черном море надо решать дипломатическим путем, так как данный конфликт не привел к серьезным последствиям – ни к атаке, ни к гибели людей, заявил бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

«Россия и Украина должны документально зафиксировать факты возникшего конфликта, предъявить их друг другу, рассмотреть, с тем что в следующий раз в такой ситуации будут предприниматься серьезные меры», – приводит его слова РИА «Новости».

Валуев заявил, что России следует предупредить Украину по дипломатическим каналам, но не стоит переходить к жестким мерам.

Ранее в воскресенье глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев заявлял, что украинские военнослужащие готовы организовать затопление собственных кораблей в районе Керченского пролива ради выполнения провокационного плана президента Украины Петра Порошенко в отношении России.