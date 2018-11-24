Американский миссионер рассказал о последнем оплоте Сатаны

Жители отдаленного острова в Бенгальском заливе убили американского миссионера Джона Чау; в своих записях мужчина называет территорию племени, которое он захотел обратить в христианство, «последним оплотом Сатаны».

26-летний миссионер вел дневник, в котором подробно описывал происходящее с ним, передает New York Times.

Из записей следует, что Чау обратился к местным рыбакам, чтобы те отвезли его на Северный Сентинельский остров, так как посещение некоторых индийских островов в Бенгальском заливе строго запрещено. Миссионер собирался обратить местных жителей в христианство.

При этом выбранное им племя отличается нетерпимостью к чужакам – ранее они уже убивали людей, которые вторгались на их территорию.

Аборигены сразу проявили агрессию при появлении Чау. Он пишет, что «два вооруженных сентинельца выбежали с криками». Каждый держал «по две стрелы, не натягивая тетиву, пока не приблизились».

Миссионер попытался вступить с аборигенами в диалог и протянул им рыбу, но те продолжали надвигаться, не опуская оружия.

Тогда Чау вернулся к байдарке и отплыл. Во время следующего визита один из сентинельцев выстрелил в миссионера – стрела, по словам американца, застряла в Библии.

В одном из отрывков дневника он размышляет, действительно ли остров является «последним оплотом Сатаны», а также признается, что боится аборигенов.

В последний раз он сошел на берег 16 ноября. Через некоторое время его тело было обнаружено моряками на побережье Северного Сентинельского острова.

Сентинельцы являются аборигенным населением части Андаманских островов в Бенгальском заливе, численность не превышает 50 человек. Они враждебно относятся к чужакам, потому посещение данных островов и попытки вступить в контакт с местным населением законодательно запрещены.