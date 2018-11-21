Американский миссионер убит дикарями

Проживающее на Андаманских островах Бенгальского залива и убивающее чужаков племя сентинельцев застрелило американского миссионера.

Убийство случилось на запрещенном к посещению индийскими властями Северном Сентинельском острове. Аборигены застрелили из лука американца, пишет «Интерфакс».

Семерых местных рыбаков, которые помогли гражданину США добраться до запрещенной территории, арестовала полиция.

Считается, что сентинельцы прожили в полной изоляции от внешнего мира до 60 тыс. лет. Племя сопротивляется любым контактам с чужаками и стремятся убить их. Сентинельцы до сих пор не умеют добывать огонь и живут охотой, рыбной ловлей и собирательством.