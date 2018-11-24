Предполагаемые координаторы нападения на консульство КНР задержаны в Пакистане

Правоохранители Пакистана задержали двух человек, которые подозреваются в причастности к нападению на консульство КНР в пакистанском городе Карачи, сообщают местные СМИ.

В ходе спецоперации правоохранители задержали двух человек; предположительно, один из них выходил на связь с террористами незадолго до нападения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

В данный момент власти допрашивают подозреваемых. По данным источников, атака была организована командиром сепаратистской группировки «Армия освобождения Белуджистана», который сейчас проходит лечение в Нью-Дели.



Напомним, в пятницу в Пакистане было совершено нападение на консульство Китая. Кроме того, взрыв произошел в религиозном училище в городе Хангу.