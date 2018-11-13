Путин прибыл в Крым

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Крым, где проведет заседание президиума Госсовета по реализации майского указа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в Крыму, уже прилетел», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Путин после заседания президиума Госсовета проведет серию встреч с членами правительства, вице-премьерами и руководством администрации президента.

В этот раз Госсовет проходит в крымском курортном комплексе «Мрия», который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трёх физических лиц из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе.

Новый формат совещания подразумевает неформальное общение за семью круглыми столами, за которыми будут сидеть участники рабочей группы «Системные вопросы», а также шести подгрупп, отвечающих за реализацию приоритетных направлений и нацпроектов.

Путин в мае этого года подписал указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Глава государства поручил снизить вдвое уровень бедности в стране, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Для его реализации потребуется дополнительно 8 трлн рублей бюджетных расходов.