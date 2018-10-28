Минобороны выбрало КБ для перспективного боевого вертолета

Министерство обороны выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета; КБ Камова продолжит заниматься разработкой морского вертолета «Минога», сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в состав госкорпорации Ростех) Андрей Богинский.

Богинский рассказал, что «заказчик выбрал для себя решение, которое предполагает достижение скорости по целям ТЗ (технического задания) на базе милевской машины», передает ТАСС.

При этом он призвал не забывать, что КБ Камова «уже делает эскизно-технический проект вертолета «Минога».

«КБ Камова всегда было сильно, и эти компетенции сохранились, и мы преумножаем (их) в выпуске специальных вертолетов соосной схемы для применения в тех или иных условиях и в первую очередь на флоте», – гендиректор «Вертолетов России».

В ходе форума «Армия – 2017» Минобороны и Московский вертолетный завод им. Миля подписали контракт на выполнение научно- исследовательской работы «Скорость» для разработки скоростного боевого вертолета.

Несмотря на то, что контракт на разработку БПВ был подписан с МВЗ им. Миля, в конкурсе на разработку его облика приняли два КБ – Миля и Камова.

Для того, «чтобы дать возможность нашему заказчику продемонстрировать возможности и КБ Миля, и КБ Камова внутри холдинга приняли решение, согласовали с заказчиком, чтобы в этой работе принимали участие два КБ». Было предложено «около десятка концепций для выбора заказчику», проведены «научно-технические советы, где рассматривались те материалы, которые сделали два КБ».

Отмечается, что конкурс продемонстрировал готовность конструкторских бюро доказывать свои компетенции, так как «если дискуссия есть, значит есть конкуренция».

«Плохо, что она выходит в плоскость такую публичную, и в форму даже не дискуссии, а монолога чьего- то. Значит есть конкуренция, есть компетенции, чтобы обосновывать или доказывать точку зрения одного из двух конструкторских бюро, а заказчик уже выбирает более соответствующий требованиям вариант», – добавил Богинский.

Ранее появились изображения российского вертолета будущего.