Появились изображения российского вертолета будущего

На форуме Airbase появилась информация о российском перспективном боевом вертолете, который будет летать со скоростью до 700 км/ч, а позже в Сети появились первые изображения этой машины.

Интерес российская разработка вызвала в том числе за рубежом. Вертолет получил высокую оценку, эксперты считают, что если проект удастся претворить в жизнь, это будет революция в мировом вертолетостроении, сообщает «Российская газета».

Перспективный боевой вертолет выполнен с фирменной для камовских машин соосной схемой расположения несущих винтов, а также будет оснащен крыльями. Шасси в полете будет убираться.

Экипаж машины расположен так же, как в вертолете Ка-52.

Также был представлен вариант вертолета для перевозки пассажиров.

В июне сообщалось, что специалисты холдинга «Вертолеты России» вышли на завершающую стадию в разработке аванпроекта скоростного боевого вертолета (СБВ), презентация двух концепций вертолета была намечена на осень 2018 года. Сообщалось, что вертолет будет разгоняться до 500 км/ч.