Стало известно о завершении создания проекта скоростного боевого вертолета

Специалисты холдинга «Вертолеты России» вышли на завершающую стадию в разработке аванпроекта скоростного боевого вертолета (СБВ) по заданию Минобороны.

Компания уже сформулировала предложения по облику СБВ, работы над проектам близятся к завершению. Презентация двух концепций вертолета намечена на осень 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что перспективный СБВ будет передвигаться со скоростью до 500 километров в час, в то время как один из самых быстрых современных боевых вертолетов AH-64 Apache способен достигать только 365 километров.

Напомним, в марте стало известно о разработке СБВ для нужд Минобороны и Минпромторга.