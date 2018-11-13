Опубликованы фото с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

Следственный комитет России опубликовал кадры осмотра мест крушения самолета Су-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году.

Материалы появились на официальном сайте ведомства и на его канале в YouTube.

На кадрах запечатлены обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов, а также позиции боевиков, с которых велся огонь по российским военным.

Ранее Следственный комитет объявил в международный розыск девять боевиков, причастных к убийствам пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.