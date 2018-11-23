Причастные к гибели российских военных в Сирии боевики объявлены в международный розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск девять боевиков, причастных к убийствам пилота российского бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также к покушению на жизнь штурмана Су-24 М Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии.

«В результате проведенных осмотров мест происшествия на территории провинции Латакия обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы; с достоверностью установлены районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Также следователи обнаружили помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова.

«Совокупность собранных доказательств позволила вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении девяти граждан Сирии. Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также в зависимости от степени участия каждого совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества», – отметили в СК.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.