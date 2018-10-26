В действиях коммерсантов в Киеве увидели глумление над «небесной сотней»

Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что инвесторы нового KFC, открывшие заведение в киевском доме профсоюзов, где гибли украинцы, подчеркнули свое отношение к «святому майдану».

«В годовщину Святого Майдана в Доме Профсоюзов в Киеве, где во времена Святого Майдана состоялся пожар и гибли участники Святого Майдана, открыли KFC (Kentucky Fried Chicken, - прим. ВЗГЛЯД) – «Жареный цыпленок из Кентукки». Это не шутка. Я полагаю, инвесторы долларом и йеной подчеркнули свое отношение к Святому Майдану», – заявил Шарий в микроблоге Twitter (орфография автора сохранена).

Напомнив, в соцсетях украинцы раскритиковали ресторан быстрого питания, открытый в годовщину «евромайдана».

«Мне интересно, открытие KFC в здании Профсоюзов, где горели люди во время Майдана - это такой злопыхательский акт цинизма? Жареные крылышки в кляре? Серьезно? официально установлено, что в доме Профсоюзов погибло как минимум двое – Владимир Топий и Александр Клитинский. Они оба входят в списки Небесной Сотни», – написала в Facebook киевлянка Катерина Кобко.

Народный депутат Украины Ольга Богомолец заявила, что революция «евромайдана» родила «монстра», который разрушает страну.