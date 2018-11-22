Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

На заседании в четверг, 22 ноября, Государственная дума приняла закон о продлении заморозки до 2021 года накопительной части пенсии россиян.

Закон устанавливает обязанность Пенсионного фонда России «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», передает ТАСС.

Такое правило сейчас установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала это решение «вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе». Тем не менее, по словам депутата, продление заморозки пенсионных накоплений «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на предстоящие три года.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее говорил, что накопительную часть пенсии можно будет получить «в отрыве от страховой» в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.