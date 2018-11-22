Милонов попросил главу МВД проверить рэпера Элджея

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность российского рэпера Элджея (настоящее имя – Алексей Константинович Узенюк).

В обращении Милонова к министру говорится, что Элджей в последнее время пользуется широкой популярностью у молодежи, однако «его произведения и сценический образ вызывают неоднозначную реакцию у многих родителей», передает РИА «Новости».

По словам парламентария, «сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение – куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы». «Короной» образа рэпера депутат называет «полное отсутствие зрачков глаз». «Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», – заметил парламентарий, призвав провести «комплексную проверку» деятельности артиста.

Ранее в четверг на другого рэп-исполнителя – Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним – «Хаски») – составили три административных протокола. Он планировал дать концерт в зале «Арена Холл», однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры.

До этого депутат призывал запретить концерты рэперов в России, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Россию отучат от рэпа радикальным способом.