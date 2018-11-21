В ЕС собрались ввести бюджетные санкции против Италии

В отношении Италии могут быть введены санкции за превышение допустимого дефицита бюджета, Еврогруппа обсудит их в декабре, заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено.

«Мы поддерживаем санкционные меры в отношении Италии. Процедура их введения будет рассмотрена на встрече Еврогруппы в декабре», – передает его слова ТАСС.

В октябре Еврокомиссия отвергла проект бюджета Италии, потребовав внести в него поправки. В случае отказа Италии пригрозили штрафной процедурой, что может привести к сокращению помощи со стороны ЕС.

Позже правительство Италии решило проигнорировать требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о давлении бюрократии ЕС на Италию.