Росгвардия объяснила, зачем ей машины с лазерными установками

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал о закупке для нужд ведомства транспорта, оснащенного средствами светового и звукового воздействия, которые не являются оружием.

«Действительно, на сайте госзакупок такой заказ размещен, он находится в открытом формате. С этими условиями может ознакомиться каждый. Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что оборудование необходимо для акустических и других помех в ходе контртеррористических операций.

Ранее СМИ сообщили, что в мае Росгвардия заключила контракт на поставки двух служебных автомобилей, которые оснащены системой нелетального воздействия – в том числе лазерным излучателем, который будет способен создавать акустическое давление и временно ослеплять человека.

В Кремле в среду отказались комментировать сообщения о покупке Росгвардией автомобилей, оснащенных оборудованием для лазерного и шумового воздействия.