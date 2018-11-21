Арестованное из-за санкций судно вышло из украинского порта

Сухогруз Comet, арестованный украинскими властями в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину.

Судно прошло через пролив Босфор и вышло в Мраморное море, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Напомним, 1 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал об аресте более 3 тыс. тонн продукции Алчевского меткомбината, которая перевозилась на судне Comet под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Это было сделано в ответ на наложенные Россией санкции.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В списке оказались 322 человека и 68 компаний. Среди них в том числе генпрокурор Украины Юрий Луценко.