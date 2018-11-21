Футбольного судью в Норвегии обвинили в растлении 300 мальчиков-подростков

В Норвегии футбольному арбитру предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование, в отношении 300 мальчиков-подростков, сообщает прокуратура.

Указывается, что это самое крупное преступление на сексуальной почве в Норвегии, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Арбитр с 20011 года находил жертв 13–16 лет через интернет, причем речь идет о живущих не только в Норвегии, но и о подростках из других стран.

По словам адвоката, футбольный судья признал факты преступлений, но пока не решил, будет ли сотрудничать со следствием.

Напомним, в странах Европы и раньше происходили серии преступлений сексуального характера, жертвы которых исчислялись десятками.

Так, множество случаев сексуального насилия над детьми вскрылось в английском футболе.