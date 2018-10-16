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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Все белые женщины – это шлюхи от рождения, и поэтому с ними можно делать что угодно. Такими циничными заявлениями банда пакистанцев прямо на суде оправдывала совершенные ими массовые изнасилования малолетних в Британии. Завершившийся недавно процесс показывает, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и Запада

Дометий Завольский, историк-архивист
Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
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Пять главных ошибок русских на Украине

Юрий Ткачёв, журналист
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        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Упал

        • Остался прежним

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          Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

          Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетних   23 октября 2018, 13:50
          Фото: West Yorkshire Police
          Текст: Виктория Никифорова

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          Все белые женщины – это шлюхи от рождения, и поэтому с ними можно делать что угодно. Такими циничными заявлениями банда пакистанцев прямо на суде оправдывала совершенные ими массовые изнасилования малолетних в Британии. Завершившийся недавно процесс показывает, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления.

          Каждые несколько месяцев изумленная мировая общественность узнает об очередном уголовном деле против растлителей детей в Великобритании. Ротерхэм, Рочдейл, Телфорд, Ньюкастл – названия этих городов, где годами творилось насилие над малолетними, обошли все мировые СМИ.

          На днях этот печальный список пополнил город Хаддерсфилд. Там были осуждены бандиты, совращавшие малолетних местных жительниц и принуждавшие их к занятиям проституцией. В ходе расследования выяснилось, что все подобные преступления осуществляются как под копирку. Можно сказать, что издевательства над детьми поставлены в Британии на конвейер и приобрели просто промышленный размах.

          Точно так же, как и в других городах, банда растлителей в Хаддерсфилде состояла исключительно из пакистанцев. Среди их жертв не было ни одной азиатской или чернокожей девочки, только белые. Пакистанцы находили своих жертв среди детей из неблагополучных или просто бедных семей, а также в местном детском приюте. Возраст девочек составлял от 11 до 17 лет.

          Вовлекали их в занятия проституцией по давно опробованной схеме. Мужчины знакомились с девочкой, клялись ей в вечной любви, поили алкоголем, давали курить марихуану. Потом в бессознательном состоянии ее насиловали, а после этого она считалась общей собственностью банды. Главари регулярно продавали девушек своим соотечественникам. Причем их не только принуждали заниматься проституцией в Хаддерсфилде, но и вывозили для оказания сексуальных услуг в другие города.

          Как и в других случаях группового растления, местная полиция годами пускала все на самотек. Банде из Хаддерсфилда было предъявлено обвинение по 120 эпизодам – в их числе изнасилования, растление, принуждение к проституции. Число их жертв насчитывает десятки человек. Свою преступную деятельность банда осуществляла с 2004 года. И все эти годы местные службы правопорядка даже не пытались защитить местных детей от бандитов.

          Руководство хаддерсфилдского приюта судьбами своих питомцев просто не интересовалось. Никто из начальства не задавался вопросом, что делают с их воспитанницами взрослые пакистанцы, которые забирали девочек прямо из приюта и увозили их на своих автомобилях. Напрашивается подозрение, что полиция и власти были просто в доле с бандитами. Однако, как всегда, никаких уголовных дел против них возбуждено не было.

          Родители девочек, попавших в лапы преступного сообщества, пытались как-то защитить их – хотя бы не выпускать из дома. Однако бандиты приезжали к ним домой, громили их автомобили, били окна и угрожали убить их дочерей. Самих девушек регулярно избивали и накачивали наркотиками. Одна из них пыталась покончить жизнь самоубийством, другую бандиты выбросили из автомобиля, ехавшего на полном ходу.

          Заявления в полицию не работали: так же, как и в Рочдейле и в Ротерхэме, полицейские уговаривали родителей и жертвы не поднимать шум, иначе всех обвинят в «расизме». Первое заявление об изнасиловании полиция Хаддерсфилда приняла в 2013 году. После этого отвратительные преступления продолжались еще несколько лет. Только в прошлом году местным Шерлокам Холмсам удалось собрать достаточно доказательств, чтобы начать уголовный процесс против пакистанской банды.

          Некоторые отличия истории в Хаддерсфилде начались как раз на этапе судебного процесса. Дело в том, что суды над растлителями в Рочдейле, Ротерхэме и Телфорде продемонстрировали всю расистскую подоплеку этих безжалостных преступлений. Бандиты на суде вели себя предельно нагло. Они отрицали свою вину, настаивали, что все происходило «по взаимному согласию», и регулярно позволяли себе откровенно расистские высказывания в адрес белых девушек.

          Попросту говоря, они утверждали, что белые женщины – шлюхи от рождения, так что ничего противозаконного они с ними не делали. Их выступления попадали в газеты.

          Все это начало возмущать даже самых политкорректных британцев.

          Так что по делу хаддерсфилдских бандитов было принято решение судебный процесс просто засекретить. Дело слушалось в городе Лидсе. Не разглашались ни имена преступников, ни состав их преступлений. Больше года процесс шел за закрытыми дверями. Неравнодушный гражданин Томми Робинсон попытался вести интернет-трансляцию судебного заседания с площади перед зданием суда в Лидсе. За «неуважение к суду» он был приговорен к 13 месяцам тюрьмы.

          Тем не менее даже по скупым ремаркам судьи можно заметить, что суд над пакистанскими бандитами ничем не отличался от предыдущих процессов. Судья специально отметил, что ни один из насильников не выразил ни малейшего раскаяния и даже не попытался принести извинения пострадавшим. Вместо этого они обвиняли потерпевших во лжи и «белом расизме».

          Приговоры по делу получили двадцать человек. Главарь банды 35-летний Амер Сингх Дхаливал (кстати, женатый мужчина и отец семейства) был приговорен к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения не раньше чем через 18 лет. На его счету 22 изнасилования малолетних и принуждение к проституции. Несколько его подельников получили большие сроки.

          Однако большинство членов банды отделались легкими приговорами. При условии примерного поведения они смогут выйти на свободу уже через три–четыре года. Тогда они вернутся в Хаддерсфилд, и кошмар, возможно, продолжится. Все будет точно так же, как в других английских городах, где жертвы с ужасом ждут возвращения своих насильников из мест не столь отдаленных.

          Например, главарь телфордской банды растлителей Мубарак Али был приговорен в 2012 году к 14 годам тюрьмы, однако уже в ноябре 2017 года его выпустили на свободу. Он сразу же вернулся в родной город. Только протесты родителей жертв (а всего в Телфорде было изнасиловано и вовлечено в проституцию около тысячи девушек) заставили власти вновь отправить его за решетку.

          Хаддерсфилдское дело – лишь верхушка айсберга. Банды пакистанцев, торгующих несовершеннолетними белыми девушками, регулярно раскрывают в разных городах страны. Совсем недавно такую криминальную группировку накрыли в Лондоне. Каждый месяц полиция Великобритании задерживает больше 400 мужчин по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

          Мотив расовой ненависти, по которому совершаются сексуальные преступления против малолетних, очевиден любому непредубежденному наблюдателю. Однако любое обсуждение вовлеченности пакистанской диаспоры в массовый секс-траффик несовершеннолетних британок – это абсолютное табу в британских СМИ.

          Попытка даже сформулировать проблему расовой ненависти пакистанцев к белым приводит к тому, что диаспоры закатывают истерику и обвиняют всех в «расизме» при полной поддержке либеральных СМИ.

          Год назад жертвой такой травли стал экс-прокурор страны лорд Макдональд, сказавший в интервью Би-би-си, что «считать молодых женщин мусором, считать их легкодоступными – это стало большой проблемой в некоторых наших диаспорах». Исламские активисты и крышующие их газеты моментально обвинили лорда в «расизме». Тогда же бойкоту подвергли и правозащитницу Сару Чемпион, рискнувшую написать в статье, что «в Британии есть проблема с пакистанскими мужчинами, которые насилуют и эксплуатируют белых девушек».

          Пока получается, что пакистанское меньшинство получило полную свободу насиловать местных жительниц и держать в страхе белое большинство. Судебные власти отлично поняли этот намек. Ни разу за все время в массовых преступлениях против несовершеннолетних судьи не находили мотива расовой ненависти, что позволило бы утяжелить статью и увеличить срок наказания. На процессе по делу телфордских бандитов судья вообще заявила, что «обвиняемые выбирали своих жертв не по признаку расы, а из-за их слабости и уязвимости».

          Вот только почему-то всегда слабыми и уязвимыми в таких делах оказываются белые девушки из рабочего класса – самое угнетенное меньшинство в современной Британии.


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