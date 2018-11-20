Пентагон захотел выстроить диалог с российскими военными в Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил о важности диалога между российскими и американскими военными в Сирии.

Пахон заявил, что чем больше американские и российские военные в САР общаются, «тем лучше, тем легче нам избежать неправильных оценок», передает РИА «Новости».

Представитель Пентагона заявил также, что американским военным запрещено сотрудничать с Россией, но созданный канал по предупреждению конфликтов «работает хорошо».

Он подчеркнул, что не существует каких-либо серьезных инцидентов между российской авиацией и американскими самолетами.

Ранее в США признали пользу для России от военной операции в Сирии.