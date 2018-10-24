Путин заявил о созидательной силе гражданского общества

Президент России Владимир Путин, в преддверии Дня народного единства выступая на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве, заявил, что гражданское общество имеет огромную внутреннюю созидательную силу.

«Во все времена (даже еще до Минина и Пожарского) было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема. То, что мы сегодня называем гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю созидательную силу. А если это еще и сопряжено с усилиями государства, то это создает невероятные возможности для развития страны», – приводятся слова президента в сообщении на сайте Общественной палаты.

Путин напомнил, что форум Общественной палаты «Сообщество» посвящен анализу и перспективам реализации национальных проектов. «Считаю, что это чрезвычайно важно. Важно потому, что это может и должно объединить наши усилия в решении задач прорыва в развитии России», – сказал глава государства.

Президент отметил, что перед выступлением на форуме лично пообщался с номинантами конкурса социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». «Искренние, внутренне красивые, замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов. Хочу заверить вас, что и мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия», – пообещал Путин.

По словам российского лидера, за шесть лет на работу НКО государство выделило 30 млрд рублей. В этом году на эти цели направлено 8 млрд рублей, такая же сумма будет выделена в следующем году. В 2020 году на деятельность НКО будет направлено «не меньше того», добавил Путин.

«В целом я очень рассчитываю на то, что работа подобного рода будет распространяться еще шире. В том числе будет включать и малые города, и сельскую местность. С этого года будем выделять соответствующие ресурсы и для работы волонтеров неправительственных организаций в сельской местности, что чрезвычайно важно и тоже очень востребованно. И сейчас только имел возможность познакомиться с одним из таких проектов на селе», – сказал президент.

Путин также поздравил всех лауреатов конкурса «Мой проект – моей стране!». «Хочу пожелать всем вам успехов в вашей замечательной, благородной и очень нужной нашей стране и нашим людям работе», – заключил глава государства.

Форум Общественной палаты России «Сообщество» – это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Цель форумов – создание единой площадки для обмена мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и властью.