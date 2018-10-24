Путин заявил о созидательной силе гражданского общества

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3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 01:29  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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          Путин заявил о созидательной силе гражданского общества

             2 ноября 2018, 23:51
          Фото: кадр из видео
          Текст: Ольга Никитина

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          Президент России Владимир Путин, в преддверии Дня народного единства выступая на итоговом форуме Общественной палаты «Сообщество» в Москве, заявил, что гражданское общество имеет огромную внутреннюю созидательную силу.

          «Во все времена (даже еще до Минина и Пожарского) было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема. То, что мы сегодня называем гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю созидательную силу. А если это еще и сопряжено с усилиями государства, то это создает невероятные возможности для развития страны», – приводятся слова президента в сообщении на сайте Общественной палаты.

          Путин напомнил, что форум Общественной палаты «Сообщество» посвящен анализу и перспективам реализации национальных проектов. «Считаю, что это чрезвычайно важно. Важно потому, что это может и должно объединить наши усилия в решении задач прорыва в развитии России», – сказал глава государства.

          Президент отметил, что перед выступлением на форуме лично пообщался с номинантами конкурса социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». «Искренние, внутренне красивые, замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов. Хочу заверить вас, что и мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия», – пообещал Путин.

          По словам российского лидера, за шесть лет на работу НКО государство выделило 30 млрд рублей. В этом году на эти цели направлено 8 млрд рублей, такая же сумма будет выделена в следующем году. В 2020 году на деятельность НКО будет направлено «не меньше того», добавил Путин.

          «В целом я очень рассчитываю на то, что работа подобного рода будет распространяться еще шире. В том числе будет включать и малые города, и сельскую местность. С этого года будем выделять соответствующие ресурсы и для работы волонтеров неправительственных организаций в сельской местности, что чрезвычайно важно и тоже очень востребованно. И сейчас только имел возможность познакомиться с одним из таких проектов на селе», – сказал президент.

          Путин также поздравил всех лауреатов конкурса «Мой проект – моей стране!». «Хочу пожелать всем вам успехов в вашей замечательной, благородной и очень нужной нашей стране и нашим людям работе», – заключил глава государства.

          Форум Общественной палаты России «Сообщество» – это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Цель форумов – создание единой площадки для обмена мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и властью.


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