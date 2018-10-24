Порошенко вывез оборудование с липецкой фабрики на десятки миллионов рублей

По сообщениям украинских СМИ, президент Украины Петр Порошенко вывез собственность липецкой кондитерской фабрики общей стоимостью 10 млн гривен (23,5 млн рублей).

Оборудование с арестованной липецкой фабрики было вывезено на адрес бизнес-офиса кондитерской корпорации Roshen в Киеве, сообщает украинская программа «Гроші». Доказательством служат данные таможенной базы Украины.

«Согласно данным таможенной базы Украины, 17 и 25 января 2018 года украинскую границу пересекли две партии на сумму около 10 млн гривен, в которую вошло оборудование для производства, обертывания и упаковки конфет и других кондитерских изделий, а также батареи, двигатели, панели управления и другие приборы – в общем 99 отдельно оформленных и подробно описанных грузов», – отмечается в выпуске передачи.

Имущество с фабрики перевозилось в несколько этапов: в конце 2015 года были перевезены «поточные линии производства, обертывающие машины, линии упаковки», а в марте 2016 года – теплообменники, насосы и холодильные машины. Груз был оформлен на Сумской таможне.

Ранее украинские журналисты побывали на липецкой фабрике Порошенко, убедившись, что она не работает.