Журналисты побывали на липецкой фабрике Порошенко

Кондитерская фабрика в Липецке, которая входит в принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко концерн Roshen, не работает, убедился корреспондент украинского СМИ.

Две производственные площадки Roshen в Липецке закрыты, на месте остались только охранники и несколько уборщиков, передает УНИАН.

Третья площадка, которую планировалось сделать самой крупной в России, брошена недостроенной.

Местные жители рассказали, что давно не видели конфет Roshen.

Ранее в Крыму были обнаружены конфеты фабрики Roshen. В корпорации заявляли, что, скорее всего, продукция просрочена, так как производство на Липецкой фабрике полностью остановлено с 1 апреля 2017 года.

Между тем в начале сентября сообщалось, что принадлежащая кондитерской корпорации Roshen фабрика в Липецке продолжает работать и поставляет продукцию даже в США.

Напомним, в феврале в Roshen заявили о готовности «сгноить» фабрику в Липецке. В январе 2017 года принадлежащая Порошенко корпорация Roshen объявила о решении остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике по «экономическим и политическим причинам».