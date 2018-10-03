Roshen заявила об опасности продаваемых в Крыму конфет

Украинская корпорация Roshen заявила, что кондитерская продукция компании, которая продается в Крыму, якобы не пригодна к употреблению.

«Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился не позднее, чем в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья», – говорится в заявлении на сайте Roshen.

Компания напомнила, что последняя продукция на Липецкой фабрике Roshen была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике якобы ничего не производится. Производство на Липецкой фабрике полностью остановлено с 1 апреля 2017 года. Также приостановили свою деятельность торговый дом и склад продукции, мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен.

В корпорации подчеркнули, что «ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками», а для продукции Roshen, произведенной на Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года.

Между тем в начале сентября сообщалось, что принадлежащая кондитерской корпорации Roshen фабрика в Липецке продолжает работать и поставляет продукцию даже в США.

Отметим также, что фабрика по-прежнему принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Арест имущества этой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом России в рамках уголовного дела о мошенничестве, сделал продажу фабрики невозможной.