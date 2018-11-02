Бабушка архангельского подрывника рассказала о ситуации в семье

Устроивший взрыв в здании УФСБ в Архангельске подросток находился под постоянным контролем матери, рассказала бабушка подозреваемого.

Подросток жил вместе с матерью и ее гражданским мужем. Семья была спокойная, «без пьянок и матерщины», передает ТАСС со ссылкой на бабушку подростка.

«Он не задерживался никогда, постоянно под контролем, в комнате своей не запирался. Когда он это все успел сделать, я вообще не знаю. Дома дочь контролировала его постоянно. Он переписывался, она думала, может, с девушкой встречается, хотела внуков дождаться», – сказала она.

Женщина рассказала, что две недели назад внук приходил к ней и говорил, что планирует стать фельдшером на скорой помощи.

«А сделал, что сделал. Ему нужно было еще год отучиться, учился не очень, ленился, увлекался Кропоткиным, декабристами, историю любил», – сказала она.

Бабушка считает, что друзей у подростка было мало, он вечерами сидел в интернете.

Сейчас знакомые жалеют женщину, никаких угроз семье не поступает.

«Он сам выбрал себе такой путь. Работать его надо было заставлять летом, а не сидеть в этом интернете. В тихом омуте черти водятся», – отметила она.

Ранее психолог объяснял мотивы подростка, взорвавшего себя в Архангельске.

В среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Предполагается, что подросток действовал один.