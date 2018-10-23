Психолог объяснил мотивы подростка, взорвавшего себя в Архангельске

«Людей, которые становятся зрелыми, мобилизовать на акты подобного агрессивного рода очень сложно – будь то военные или террористические действия. Имеет место максимализм и упрощенное радикальное решение проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД психолог Рамиль Гарифуллин.

Кандидат психологических наук, доцент института психологии и образования Казанского федерального университета Рамиль Гарифуллин в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД объяснил действия подростка из Архангельска, который вошел в здание регионального ФСБ и привел в действие взрывное устройство.

«Во-первых, это объясняется психологическим состоянием студента Архангельского политехнического техникума. Возможно, оно было депрессивно-суицидальным, подобное состояние делает сознание больным, поэтому восприятие проблем общества становится таким. Основанием его действий является именно состояние, а не то, что он «нормальный, борется за справедливость» и якобы ценой своей жизни и души решает социальные проблемы», – заявил эксперт.

Вторая составляющая – манипуляция личностью. Это могут быть партии, отдельные люди, соцсети, статьи. По словам эксперта, субъектов воздействия сейчас очень много, чаще всего они молчаливые и заочные.

Не стоит забывать о третьем моменте – комплексе Герострата, считает Гарифуллин:

«Слава любой ценой» – этот тезис еще никто не отменял. Фамилии молодых людей («керченского стрелка» и молодого человека из Архангельска) могут разнестись по соцсетям и мотивировать других молодых и романтизировать деятельность террористов. Фамилии не должны озвучиваться, потому что мотивация прославиться появляется у гигантской армии молодежи, которая будет на стороне террористов. Есть прослойка агрессивной, критически настроенной молодежи, которая может сделать кумиров из таких людей», – отметил психолог, подчеркнув, что все три причины могли сподвигнуть 17-летнего подростка на самоподрыв в Архангельске.

По его мнению, говорить о том, что погибший был сильной личностью, не стоит. Исторически всегда погибает молодая и незрелая часть молодежи во всех странах, «а генералы сидят в штабах и умнеют»:

«Людей, которые становятся зрелыми, мобилизовать на акты подобного агрессивного рода очень сложно – будь то военные или террористические действия. Имеет место максимализм и упрощенное радикальное решение проблем. Они видят мир черно-белым, ригидным (неподатливым) в силу незрелости и малой информированности, незнания. А человек с более глубокими знаниями, если у него эмоциональная сфера не нарушена, более договороспособен. Второй фактор, почему это происходит: у молодых людей уровень социального интеллекта бывает низким, они еще не настолько эффективно себя ведут в обществе, им сложно прогнозировать поведение других людей, понимать истинные мотивы поведения окружающих, поэтому они не могут эффективно себя вести в социуме. Отсюда их версии о том, что вокруг них происходит, часто эти версии неадекватные», – объяснил Гарифуллин позицию молодого человека.

Психолог отметил, что у молодого человека мог быть еще и низкий эмоциональный интеллект: «Это отсутствие эмпатии, эмоциональная тупость, мог пойти на уничтожение, не понимая, что чувствуют другие люди».

Эксперт привел параллели между террористами из революционной народнической организации «Народная воля», немецкими террористами 60–90-х годов РАФ и архангельским террористом, оставившим записку в соцсетях. В ней он обвинил ФСБ в том, что ее сотрудники фабрикуют дела и пытают людей.

«Необходимо признать, что с тех пор мало что поменялось: у нас есть «золотая» молодежь, есть бедная и нищая молодежь, они получают по 15 тыс. рублей, они голодают. Выживающие люди тревожны, не забывайте о людях, которые находятся в кредитном рабстве, их очень много. В своем основании суть сегодняшней молодежи и их предков столетней давности не поменялась: есть давление, выживание в неблагоприятных условиях, отсюда и классовые различия, от них не уйдешь», – говорит кандидат психологических наук.

Гарифуллин считает, что трагедии в Керчи и Архангельске не связаны, но, по его словам, в обществе сформировалась среда, в которой эти две истории соединились. Вина отчасти может лежать на системе образования:

«Необходимо признать, что школьные педагоги совершенно неадекватными вещами занимаются. Сейчас лежит большая пропасть между тем, что преподают подросткам, и тем, как они воспринимают реальность. И эта пропасть критична: пока дети учатся в школе, мир меняется, и образовательные учреждения не успевают давать актуальные знания молодежи. Но мы мним, что у нас есть школы, вузы, но они давно не отвечают вызовам современности. С моей точки зрения, школьная среда, уровень неадекватного образования, отсутствие развития ученика – все это приводит к безысходности, поэтому такие дети объединяются, как наркоманы, бомжи и прочие девианты. Настало время вести профилактическую работу», – считает Гарифуллин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду утром в здании ФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы.