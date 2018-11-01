Питающийся на 3,5 тыс. рублей депутат показал свое меню

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший в течение месяца питаться на 3,5 тыс. рублей, показал блюда, которые он себе готовит.

Бондаренко продемонстрировал фото и видео блюд, которые он себе готовит в рамках эксперимента. На одном фото запечатлены три половинки сваренного вкрутую яйца, а на другой – каша с молоком, передает РИА «Новости».

На видео депутат показал ужин, приготовленный из лука, моркови, картофеля и курицы.

«В целом получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что этого всего мне дня на два хватит, наверное», – говорит он на видео.

В своем Instagram Бондаренко сообщил, что решил записать видео приготовления ужина по просьбам подписчиков, желающих увидеть его меню.

Публикация от Николай Бондаренко (@bondarenko_blog) 1 Ноя 2018 в 9:13 PDT

Напомним, Бондаренко решил провести этот эксперимент после скандала вокруг экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Чиновница заявляла, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, если соблюдать «макаронную» диету.

Сообщалось, что Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».

Ранее Бондаренко пожаловался на не отличающееся разнообразием меню.

В свою очередь шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев заявил, что саратовский депутат не может разнообразить меню своей «министерской диеты» на 3,5 тыс. рублей из-за неумения готовить.