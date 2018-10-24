Болтон назвал «тройку стран тирании»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тиранов».

Советник использовал слово – транслитерацию русского слова «тройка».

«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной множества человеческих страданий, импульсом для колоссальной региональной нестабильности и истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии», – заявил Болтон, передает телеканал Fox News.

Он добавил, что США не станут «потакать диктаторам и деспотам» и пообещал, что эти страны почувствуют «всю тяжесть жесткого санкционного режима Америки».

После этого президент США Дональд Трамп дал распоряжение о введении санкции против Венесуэлы для блокировки операций с ее золотым запасом.