Соловьев резко отреагировал на возможный налог на колбасу

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал идею акцизов на колбасные изделия.

«Кто-то совсем потерял связь с реальностью? Скоро на воздух налог предложат ввести?», – спросил журналист в микроблоге Twitter.

Так он прокомментировал предложение экспертного совета при правительстве ввести акцизы на продукты переработки красного мяса. Из-за этого стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%.

Соловьев назвал «голосом разума» заявление Минсельхоза: в ведомстве заявили, что считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной и непроработанной.

Блогеры обсудили предложение ввести акциз на продукты переработки красного мяса, предположив, что последует за повышением цен на колбасные изделия.