Китай жестко ответил на критику США по поводу обременения развивающихся стран

Ни одна развивающаяся страна не оказалась в долговой яме из-за сотрудничества с Китаем, Соединенным Штатам следует согласовывать свои действия со словами, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на критику со стороны Вашингтона.

Чуньин заявила, что Китай развивает взаимодействие со многими странами мира на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. При этом Пекин «придерживается принципов справедливости и искренности, способствуя, в меру своих возможностей, социально-экономическому развитию этих стран», передает ТАСС.

«Нет такой развивающейся страны, которая бы оказалась в долговой яме из-за сотрудничества с Китаем», – подчеркнула она, отметив, что экономическое сотрудничество с Китаем не предполагает никаких политических условий.

«Помощь [Китая] не создает каких-либо обязательств и полностью учитывает волю правительства и народов этих стран», – заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что кооперация с Пекином позволяет развивающимся странам «повысить свой потенциал, уровень саморазвития и улучшить качество жизни населения».

Она призвала соответствующие государства не делать безответственных заявлений в отношении других, согласовывать свои действия с заявлениями, относиться одинаково ко всем странам вне зависимости от размера и уважать коренное право других на выбор собственного пути развития, передает РИА «Новости».

Ранее вице-президент США Майк Пенс, выступая в столице Папуа – Новой Гвинеи на полях 26-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил о том, что сотрудничество с Китаем якобы накладывает бремя на развивающиеся страны.

Пенс также заявлял, что если Пекин откажется «серьезно изменить» свою политику в экономической и военной сферах ради нормализации отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем.