США приготовились к холодной войне с Китаем

Если Пекин откажется «серьезно изменить» свою политику в экономической и военной сферах ради нормализации отношений с Вашингтоном, Соединенные Штаты готовы к холодной войне с Китаем, заявил в интервью Washington Post вице-президент США Майкл Пенс.

По словам Пенса, ожидаемая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе будет «последним шансом для Китая не допустить сценария холодной войны с США», передает ТАСС.

«Что ж, так тому и быть», – сказал Пенс в ответ на вопрос о том, готов ли Вашингтон к такому сценарию. «Мы действительно считаем, что мы сейчас находимся в сильной позиции», – добавил он.

Ранее Пенс обвинял Пекин во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов и «манипулировании американской демократией». Он утверждал, что Китай якобы хочет добиться смены президента США.

Пекин в свою очередь предрекал глобальную катастрофу в случае войны США с Китаем. Китайский МИД также требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море.