Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

За последний месяц рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 4%, упав до рекордно низкой отметки в 25%, следует из опроса общественного мнения, проведенного службой Ifop.

Только 4% опрошенных «очень довольны» деятельностью Макрона, «скорее довольны, чем недовольны» 21% респондентов. 34% заявили, что «скорее недовольны, чем довольны» Макроном, а 39% сообщили, что «очень недовольны» действиями Макрона, передает ТАСС.

Это больше, чем у Франсуа Олланда в аналогичный период пребывания у власти (20%), но ниже, чем у Николя Саркози (44%).

В большей степени падение доверия к Макрону отмечено у средних и более низких слоев населения – владельцев небольших предприятий и магазинов и рабочих, а также у работников государственных и общественных служб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон «страдает от очень низкого одобрения во Франции».